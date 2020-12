Mick Schumacher "überwältigt" nach WM-Titel in der Formel 2: "Werde ein paar Tage brauchen"

Mick Schumacher hat es geschafft: Der 21-Jährige fuhr am Sonntag zum Weltmeister-Titel in der Formel 2. Zwar wurde er beim Saisonfinale in Bahrain nach einem eigentlich nicht geplanten Boxenstopp nur 18. des Sprintrennens, sein ärgster Verfolger Callum Ilott (wurde Zehnter) konnte den Deutschen aber nicht mehr einholen. Der Sohn von Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher zeigte sich unmittelbar nach dem Rennen "überglücklich und dankbar". Anzeige

"Ich bin ein bisschen überwältigt. Ich denke, ich werde auch noch ein paar Tage brauchen", sagte Schumacher junior, der sich den Titel über die Saison hinweg durch beständige Leistungen auf hohem Niveau verdiente. Das Rennen am Sonntag lässt sich als nervenaufreibendes Auf und Ab beschreiben: Schumacher verbesserte sich direkt nach dem Start kurzzeitig auf den zweiten Platz, leistete sich dann jedoch im Infight mit Ilott einige Verbremser und musste an die Box, da die Reifen stark nachgelassen hatten. Er habe sich Sorgen gemacht, sagte Schumacher, "aber jetzt sind wir Champions. Am Ende interessiert es bald keinen mehr, wie dieses Rennen war - alle werden sich vor allem an die guten Zeiten erinnern".

Schumacher wird in der kommenden Saison in der Formel 1 an den Start gehen - für das Team Haas. Vorerst richtete der 21-Jährige jedoch einen Dank an Noch-Team Prema, das ihm zur WM verholfen hatte. "Ich verdanke diesem Team alles, sie sind alle meine Freunde geworden", so Schumacher, der nach dem Titelgewinn zusammen mit der Ferrari-Crew um Teamchef Mattia Binotto feierte - der Deutsche ist Teil der Jugendakademie der Italiener, für die sein Vater einst fünf seiner sieben WM-Titel einfahren konnte.