Fix! Mick Schumacher fährt 2021 in der Formel 1 – Vertrag bei Haas unterschrieben

Es fährt wieder ein "Schumi" in der Formel 1: Wie Haas bestätigt hat, wird Mick Schumacher in der kommenden Saison für den US-Rennstall an den Start gehen. Der 21-jährige Sohn von Rekordweltmeister Michael Schumacher ist neben Sebastian Vettel dann der zweite Deutsche in der Motorsport-Königsklasse.