Mick Schumacher hofft auf Aufstieg in die Formel 1: "Fühle mich eindeutig bereit"

Mick Schumacher hat seinen Wunsch nach einem Formel-1 -Cockpit bekräftigt. "Ich fühle mich ganz eindeutig bereit für die Formel 1" , sagte der Sohn von Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher dem Nachrichtenportal t-online im Interview. Das US-Team Haas gilt als die beste Chance für den 21-Jährigen auf einen Stammplatz in der Motorsport-Königsklasse 2021.

"Ich habe in den letzten Jahren immer das Ziel verfolgt, mich als Fahrer weiterzuentwickeln, und ich bin mit meiner Entwicklung sehr zufrieden", sagte der Führende der Formel-2-Wertung weiter. "Der Wunsch, eines Tages Formel-1-Fahrer zu werden, war schon immer groß und ist tief in mir verwurzelt. Diesem Wunsch ordne ich alles unter."

Köln-Sportchef Heldt begründet Festhalten an Trainer Gisdol: "Geht ums Überleben des Klubs"

Auch mit den Erwartungen an den großen Namen, den er trägt, und dem zunehmenden Hype könne er gut umgehen: "Ich glaube, Druck ist im Motorsport immer da. Und das gilt für jeden Fahrer und in jeder Kategorie", so Schumacher Junior. "Denn wenn man seine Leistung nicht abruft, wird das irgendwann bestraft. Umso wichtiger ist es, sich davon nicht zu sehr anstecken zu lassen, sondern sich auf die Dinge zu konzentrieren, die wirklich wichtig sind." Dies sei die Arbeit auf und neben der Strecke mit seinem Team.