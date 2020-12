Kommentar zum Formel-1-Debüt von Mick Schumacher: Man sollte keine Wunderdinge erwarten

Natürlich darf etwas Hype erlaubt sein: Erstmals seit 2012 fährt wieder ein Schumacher in der Formel 1. Und dann auch noch der Sohn des siebenmaligen Weltmeisters Michael Schumacher , der den Motorsport in Deutschland einst auf ein komplett neues Level hob. Doch Vorsicht: Wer nun glaubt, dass Mick Schumacher sofort eine echte Konkurrenz für Lewis Hamilton werden kann, sollte seine Erwartungshaltung um ein gehöriges Stück zurückschrauben. Schumacher ist hochtalentiert - keine Frage. Doch Hamilton, der sich in der nächsten Saison zum alleinigen Rekord-Weltmeister krönen und Schumacher Senior überholen könnte, ist dann doch noch eine etwas größere Nummer.

Mick ist (noch) kein Michael. Der kommende Haas-Pilot ist erst 21 Jahre alt – und hat, obwohl er in der Formel 2 als WM-Führender in den letzten Grand Prix am kommenden Wochenende geht, noch viel zu lernen. Während Schumi Junior in den Rennen zu den besten Fahrern in der F2 gehört, ist er auf einer schnellen Runde (keine Pole Position in diesem Jahr) höchstens Durchschnitt. Zudem fährt er in den Rennen gefühlt zu oft am Limit und ist deshalb auch etwas anfällig für Fehler.