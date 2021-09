Nach Vertragsverlängerungen: Das sind die Formel-1-Perspektiven von Schumacher und Vettel

Sebastian Vettel ließ seine Fans zappeln: Erst nach dem Grand Prix in Monza wurde seine Vertragsverlängerung mit Aston Martin bestätigt. Zwischenzeitlich wirkte der viermalige Weltmeister so, als würde er auch einen Rücktritt in Betracht ziehen, angesichts der Tatsache, dass viele seiner neuen gesellschaftspolitischen Engagements nicht mehr unbedingt mit der Realität der Formel 1 zusammenpassen.

