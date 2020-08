Formel 2: Mick Schumacher in Silverstone ohne Podestplätze - Brite Ticktum fährt zum Sieg

Mick Schumacher hat das Formel-2-Wochenende in Silverstone ohne Podestplatz beendet. Der 21-Jährige musste sich nach Rang neun im Hauptlauf am Sonntag mit dem 14. Platz im Sprintrennen begnügen. Schumacher, Mitglied der Nachwuchsakademie von Ferrari, war als Neunter gestartet und konnte sich zunächst um zwei Plätze verbessern.

Nach 21 Runden auf dem knapp 5,9 Kilometer langen Kurs in Mittelengland setzte sich Daniel Ticktum aus Großbritannien vor Christian Lundgaard aus Dänemark durch. An gleicher Stelle finden am kommenden Wochenende erneut zwei Rennen in der wichtigsten Nachwuchs-Rennserie statt.