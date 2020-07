Mick Schumacher verpatzt Formel-2-Auftakt: Deutscher nach Fehler nur Elfter

Mick Schumacher hat beim Start in die neue Formel-2-Saison eine Enttäuschung erlebt. Mit Siegchancen auf Platz zwei liegend rauschte der Sohn von Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher am Samstag im österreichischen Spielberg ins Kiesbett und musste sich am Ende mit Rang elf begnügen. In seiner zweiten Saison in der Nachwuchsserie will sich der 21-Jährige eigentlich für den nächsten Karriereschritt empfehlen. Durch seinen Patzer blieb der Ferrari-Junior punktlos.