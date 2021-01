Mieses Auftaktdrittel der Dresdner Eislöwen sorgt für nächste Pleite

Die Dresdner Eislöwen schaffen es nicht, an den Sieg gegen Bietigheim anzuknüpfen. In Ravensburg liegen die Dresdner bereits zur ersten Pause mit 1:5 zurück, wovon sie sich nicht erholen. Am Ende heißt es 3:6 und Trainer Andreas Brockmann ist sauer über die Leistung seines Teams.