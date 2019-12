Gacinovic meldet sich nach Kung-Fu-Tritt von Nübel: So reagiert der Eintracht-Profi auf das Horror-Foul

Der Kung-Fu-Tritt von Schalke-Torwart Alexander Nübel gegen Mijat Gacinovic von Eintracht Frankfurt beschäftigte am Sonntag die Bundesliga. Viele TV-Experten forderten eine harte Strafe für den Keeper der Königsblauen, der den Angreifer der Hessen beim 1:0-Sieg von S04 in einem üblen Zweikampf frontal abgeräumt hatte. Nachdem Eintracht-Coach Adi Hütter bereits am Sonntagabend Entwarnung gegeben hatte ("Aktuell ist er im Spital. Aber es klingt so, als ob er glimpflich davongekommen ist"), meldete sich nun Gacinovic selbst zu Wort.