Mike Büskens leitet nach Corona-Infektion erstmals Schalke-Training – Debüt gegen Hannover

Mike Büskens hat am Mittwoch erstmals nach seiner Corona-Infektion als Cheftrainer das Training des Zweitligisten FC Schalke 04 geleitet. Das Klub-Idol hatte den Job des Übergangstrainers bei den Königsblauen nach der Beurlaubung von Dimitrios Grammozis übernommen. Zunächst hatte Büskens den Bundesliga -Absteiger aber nur aus der Isolation heraus coachen können. Beim 3:0 am Sonntag beim FC Ingolstadt war der 53-Jährige noch von seinem Assistenten Matthias Kreutzer vertreten worden.

Am Samstag gegen Hannover 96 sitzt Büskens dann hauptverantwortlich auf der Schalker Bank. Der langjährige Schalke-Profi und Co-Trainer, der in der Vergangenheit bereits zwei Mal Interimscoach der Königsblauen war, wird das Traineramt bis zum Saisonende ausfüllen. Bis Mittwoch konnte er das Team coronabedingt nicht trainieren. "Ich habe so viel Energie in meinem alten Kadaver, dass ich nur noch raus will. Dass ich das jetzt nicht kann, ärgert mich ungemein", hatte Büskens zuletzt noch gesagt. Nun hat das Warten ein Ende.