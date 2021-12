Mikel Arteta erneut positiv auf Corona getestet: Arsenal-Coach verpasst Spitzenspiel gegen Manchester City

Coach Mikel Arteta vom englischen Spitzenklub FC Arsenal ist erneut positiv auf das Coronavirus getestet worden. Wie der Verein aus London am Mittwoch mitteilte, wird der 39 Jahre alte Trainer aus Spanien beim Premier-League -Spitzenspiel gegen Manchester City am Neujahrstag deshalb fehlen.

Die letzte Liga-Partie der Londoner gegen die Wolverhampton Wanderers hatte bereits coronabedingt abgesagt werden müssen. Arsenal liegt aktuell mit 35 Punkten auf Rang vier in der Premier League. Gegen Manchester City, das mit 47 Zählern an der Spitze thront, geht es am Samstag (13.30, Sky) um den Anschluss an die oberen Plätze.