Vom BVB-Flop zum Herzstück bei Real Sociedad: Mikel Merino bei Spanien auf dem Weg zur Busquets-Nachfolge

Eigentlich ist es Mikel Merino nicht gewöhnt, ausgewechselt zu werden, er gilt als Dauerbrenner; bei seinem aktuellen Klub Real Sociedad hatte er in der Liga zwischen dem 21. Juni und dem 18. Oktober saisonübergreifend 15 Spiele in jeder Minute auf dem Feld gestanden. Am vergangenen Samstagabend war es wahrscheinlich jedoch besser so, dass der 24-Jährige in seinem sechsten Länderspiel für die spanische Nationalmannschaft nach 81 Minuten für Gerard Moreno vom Platz geholt wurde – der eingewechselte Joker erzielte in der 89. Minute noch den 1:1-Ausgleichstreffer.

Ein später Ausgleich der Spanier? Das dürfte der deutschen Nationalmannschaft bekannt vorkommen. Auch die DFB-Auswahl verspielte Anfang September in der Mercedes-Benz-Arena in Stuttgart eine 1:0-Führung, der Treffer fiel in der sechsten Minute der Nachspielzeit. Der eingewechselte Merino, der erstmals im A-Nationaltrikot auf dem Platz stand, feierte doch noch ein gelungenes Debüt für die Furia Roja.