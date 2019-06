Milan Senic schließt sich 1. FC Lok Leipzig an

Der 1. FC Lok Leipzig begrüßt als weiteren Neuzugang Milan Senic in Leipzig-Probstheida. Der am 11. Juli 1997 im ungarischen Szeged geborene Senic kommt vom Oberligisten SC Düsseldorf-West und unterschrieb einen Vertrag bis zum 30. Juni 2020.

Mit zehn Jahren kam Milan nach Deutschland und spielte in der Jugend für TuS Koblenz sowie Bayer Leverkusen. Im Herrenbereich begann er 2016 bei der TSG Neustrelitz. Anschließend wechselte Milan Senic im Jahr 2017 zum FK Roter Stern Belgrad und wurde von dort an OFK Belgrad sowie BFC Siófok verliehen. In der letzten Saison schloss er sich dem SC DüsseldorfWest in der Oberliga Niederrhein an. Der ehemalige serbische U19- Nationalspieler mit ungarischen Wurzeln absolvierte für die Düsseldorfer 21 Pflichtspiele und erzielte 5 Tore.