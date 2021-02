Milan-Star Ibrahimovic durchbricht Schallmauer: 500. Tor bei Sieg gegen Crotone

Auch für das Nationalteam könnte er künftig weitere Tore nachlegen. Ein Comeback in der schwedischen Nationalmannschaft ist für den 39-Jährigen möglich. "Ibra" ist seit der Europameisterschaft 2016 nicht mehr für die Schweden aufgelaufen. Mit 62 Toren in 116 A-Länderspielen ist er Rekordschütze. Nach der EM hatte Trainer Janne Andersson die schwedische Auswahl übernommen, seitdem war er von Ibrahimovic mehrmals scharf kritisiert worden. Zuletzt ließ der Auswahlcoach ein mögliches Comeback des 39-Jährigen aber offen. Das wisse er nicht, man habe sich vor einem Monat bei einem Treffen in Mailand aber darauf verständigt, "dass wir den Dialog fortsetzen, das ist der Stand der Dinge", sagte Andersson Ende 2020 in einem Interview der Zeitung Dagens Nyheter.