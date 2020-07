Milan-Star Ibrahimovic zu Spekulationen um mögliches Karriereende: "Wärme mich gerade erst auf"

PSG bestätigt: Mbappé erleidet Verstauchung - Einsatz in der Champions League in Gefahr

Eine solche lieferte er nun jedoch nach und wandte sich mit einer Videobotschaft an seine Follower in den sozialen Netzwerken. "Ihr denkt also, meine Karriere wird bald vorbei sein?", sagte Ibrahimovic und fuhr in gewohnter Manier fort: "Ihr kennt mich nicht. Ich möchte eine Sache sagen: 'Ich bin nicht wie Ihr. Ich bin Zlatan Ibrahimovic und ich wärme mich gerade erst auf.'" Das Ende der großen Laufbahn des Schweden, der unter anderem für die Top-Klubs Ajax Amsterdam, Inter Mailand, FC Barcelona und Paris St.-Germain auf Torejagd ging, scheint nach diesen Aussagen unrealistisch. Bei welchem Verein es für den exzentrischen Stürmer weitergeht, bleibt dagegen offen.