"Milde walten lassen": Hamann spricht sich nach Spielabbruch gegen Geisterspiel oder Platzsperre aus

Nach dem Abbruch des Bundesliga-Spiels zwischen dem VfL Bochum und Borussia Mönchengladbach am Freitagabend hat sich Ex-Nationalspieler Dietmar Hamann gegen mögliche Kollektivstrafen wie etwa ein Geisterspiel oder eine Platzsperre zu Ungunsten des VfL ausgesprochen. "Über eine Platzsperre würde ich noch einmal nachdenken. Jetzt 40.000 für einen Wahnsinnigen zu bestrafen – da würde ich schon Milde walten lassen", sagte Hamann am Samstag als Experte beim TV-Sender Sky und bezog sich damit auf die aus seiner Sicht große Anzahl friedlicher Fans im Stadion, die nach dem Auslaufen vieler Corona-Beschränkungen gerade erst wieder in die Arenen durften.

Hamann rechnete allerdings damit, dass die Bochumer zumindest eine Geldstrafe erhalten werden. "Eigentlich ist ja der Versuch schon strafbar", ergänzte der Ex-Profi. Auch eine mögliche Spielwertung zugunsten der Borussia, die zum Zeitpunkt des Abbruchs mit 2:0 in Führung gelegen hatte, halten viele Beobachter für denkbar. Eine Entscheidung darüber soll laut einer Mitteilung des Deutschen Fußball-Bundes das DFB-Sportgericht treffen. Der DFB-Kontrollausschuss hat bereits Ermittlungen eingeleitet - auch ein Verfahren gegen den VfL hat begonnen. Der von einem aus dem Zuschauerbereich geworfenen Becher am Kopf getroffene Schiedsrichter-Assistent Christian Gittelmann erlitt nach eigenen Angaben bei der Attacke eine Schädelprellung und ein Schleudertrauma. Er war noch am Abend zu Untersuchungen in ein Krankenhaus gebracht worden, erholt sich inzwischen aber daheim von den Geschehnissen.

Auch der Sky-Experte zeigte sich entsetzt über die Vorfälle vom Freitag. "Man muss das natürlich aufs Schärfste verurteilen", so Hamann: "Vielleicht hätte man früher mal präventiv eingreifen sollen. Vor ein paar Wochen haben wir alle noch geschmunzelt, als Jude Bellingham mal einen Becher gefangen hat." Der 49-Jährige bezog sich damit auf eine kuriose Szene mit dem englischen Nationalspieler von Borussia Dortmund, der im September vergangenen Jahres nach einem Treffer im Auswärtsspiel bei Bayer Leverkusen einen aus dem Publikum geworfenen Becher beim Torjubel aufgefangen hatte. Mit Blick auf die Fans fügte Hamann hinzu: "Man muss schauen, dass man die Leute an die Verantwortung erinnert, die sie haben."