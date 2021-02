Bericht: Florenz-Star Nikola Milenkovic Top-Kandidat beim BVB - auch Walukiewicz im Fokus

Als vermeintlichen Top-Kandidaten nennt Sky Nikola Milenkovic vom AC Florenz. Dem Bericht zufolge habe der BVB bereits Kontakt mit dem Abwehrspieler aufgenommen. Der Vertrag des 23-jährigen Serben läuft nur noch bis Sommer 2022. Daher wäre ein Verkauf im kommenden Sommer wohl eine Option. Das Portal transfermarkt.de schätzt den Marktwert von Milenkovic auf 28 Millionen Euro. Der 1,95 Meter große Serbe absolvierte in der aktuellen Spielzeit 21 Partien in der Serie A und kam dabei auf zwei Tore.

Auf der Suche nach einem neuen Innenverteidiger könnte Borussia Dortmund offenbar in der Serie A fündig werden. Laut Sky soll sich der BVB mit zwei Spielern aus der italienischen Spitzenklasse beschäftigen. Zudem rückt ein Abwehrtalent von Paris Saint-Germain wohl in den Fokus des Revierklubs.

Eine ähnliche Statistik kann ein wohl weiterer BVB-Transferkandidat vorweisen. Sebastian Walukiewicz spielt in der italienischen Top-Liga seit 2019 für Cagliari Calcio und kommt in dieser Saison auf 19 Einsätze. Laut Sky war der 20-jährige Pole bereits vor seinem Wechsel von Pogon Stettin zu Cagliari Calcio ein Thema bei der Borussia. Nun strebe der Serie-A-Klub aus finanziellen Gründen einen Verkauf an. Seinen Marktwert schätzt transfermarkt.de auf zehn Millionen Euro. Vertraglich gebunden ist Walukiewicz noch bis 2024 an Cagliari.