Militär-Salut in Europa League: Profis von Gladbach-Gegner Basaksehir zeigen umstrittenen Jubel

Nächster Aufreger um Fußballprofis in der Türkei: Mehrere Spieler von Basaksehir Iatanbul bejubelten den Treffer beim 1:0-Sieg in der Europa League gegen den Wolfsberger AC mit dem Militär-Salut. Diese Symbolik hatte seit den Länderspielen der Türkei für große Aufregung gesorgt. Die Profis der Nationalmannschaft hatten damit offen ihre Solidarität für das türkische Militär bekundet, das aktuell in Nordsyrien im Einsatz ist.