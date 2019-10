Militär-Salut bei Kreisligisten - Verband lädt Klubs vor Sportgericht

Der Verband will ein Zeichen setzen, auf der Gegenseite herrscht Unverständnis : Drei Amateurfußball-Klubs aus dem Kreis Recklinghausen müssen sich wegen eines Militär-Saluts ihrer Spieler vor dem Verbandssportgericht verantworten. Der Kreisvorsitzende Hans-Otto Matthey bestätigte, dass es sich dabei um die SG Hillen, um Genclikspor Recklinghausen und um die zweite Mannschaft der DTSG Herten handelt.

„ Wir lassen uns nicht auf der Nase rumtanzen und von Minderheiten kaputtmachen “, sagte Matthey nach einer Sitzung des Kreisvorstandes am Dienstagabend. Dem Gremium lagen Bilder vor, die die Fälle dokumentieren. „In einem Fall handelte es sich um die komplette Mannschaft, bei den anderen ging es um Gruppierungen von fünf bis sechs Spielern“, erläuterte Matthey.

Salut-Jubel sorgt für Wirbel

Beim Genclikspor, Tabellenführer in der A-Klasse, zeigt man kein Verständnis für das Vorgehen des Verbandes. „Dass mit Geldstrafen oder Punktabzug gedroht wird, verstehe ich überhaupt nicht. Wo bleibt da die Meinungsfreiheit“, fragte der Vorsitzende Hakki Gürbüz. Man habe in der Kabine ein Foto mit türkischer Fahne gemacht, dabei hätten einzelne Spieler den Militärgruß gezeigt. „Aber das war als reine Gedenkminute für die verstorbenen Soldaten gedacht“, sagte Gürbüz: „Das Thema Militärgruß wird derzeit ohnehin viel zu hoch gehängt. Ich weiß nicht, was das soll.“