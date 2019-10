Militär-Salut türkischer Spieler: Schalke sucht Aussprache mit Kabak

Zuerst hatte der Kicker darüber berichtet. Kabak gehörte in beiden Spielen zum Kader, kam jedoch nicht zum Einsatz. Bilder zeigen, dass der 19-Jährige sich aber am Salut der Kollegen beteiligte.

Nach dem Treffer in der 81. Minute - erzielt vor der türkischen Fankurve und wenige Minuten nach Frankreichs Führung - ließen sich einige türkische Spieler zum wiederholten Mal zu einem einem wohl politisch motivierten Gruß an die aktuell an der umstrittenen türkischen Militäroperation gegen die Kurden in Syrien beteiligten Soldaten ihres Landes hinreißen. Diesen "Salut-Jubel" hatten die Spieler in größerem Umfang bereits nach dem Treffer von Everton-Stürmer Cenk Tosun zum 1:0 gegen Albanien in der vergangenen Woche gezeigt.