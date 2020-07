Militärtermin in Südkorea: Hwang fehlt beim Trainingsauftakt von RB Leipzig

Leipzig. RB Leipzig beginnt seine Saison-Vorbereitung ohne Neuzugang Hee-chan Hwang. Laut SPORTBUZZER-Informationen wird der Südkoreaner nicht vor dem 24. Juli in Leipzig erwartet. Er muss noch beim Militär in seiner Heimat vorstellig werden, damit er nicht eingezogen und sein Reisepass verlängert wird. Alle anderen Spieler waren am Sonntag zum ersten Corona-Test nach der Rückkehr aus dem Urlaub in der Trainingsakademie am Cottaweg erschienen, darunter auch Neuverpflichtung Benjamin Henrichs (AS Monaco).

Hwang entging dem Militärdienst schon einmal

Hwang war für 15 Millionen Euro von Red Bull Salzburg zum Dritten der abgelaufenen Bundesliga-Saison gewechselt und soll im Angriff dabei helfen, den Abgang von Timo Werner zu kompensieren. In Südkorea müssen alle Männer vor ihrem 29. Lebensjahr einen bis zu zweijährigen Militärdienst leisten. International besonders erfolgreiche Sportler können sich allerdings freistellen lassen. Hwang war das 2018 schon einmal gelungen, als er auch dank seines Finaltreffers mit der Fußballnationalmannschaft Gold bei den Asienspielen gewann.

Während er sich in der Heimat noch um administrative Angelegenheiten kümmern musste, ließen sich seine Teamkollegen seit Montagmorgen gründlich durchchecken. Neben einem Laktattest stehen Kraft- und Beweglichkeitstests auf dem Programm, aber auch medizinische Untersuchungen, ein Sehtest und ein Besuch beim Zahnarzt. Vor 20 Uhr haben die Kicker nicht Feierabend. Am Dienstag müssen sie den zweiten Corona-Test absolvieren. Erst nach dem zweiten negativen Ergebnis ist der Einstieg ins Mannschaftstraining am Mittwoch möglich – alles weiterhin unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Testresultate kommentiert RB weiterhin nicht.

Erstes Testspiel am 30. Juli gegen Wolfsburg