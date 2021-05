Rekord-Deal: Bundesliga verkauft internationale TV-Rechte wohl für halbe Milliarde Euro

Mega-Deal für die Bundesliga im internationalen TV-Markt: Die Nordic Entertainment Group (NENT Group) hat einen sehr lukrativen Vertrag mit der für die internationale Vermarktung zuständigen DFL International abgeschlossen. Der zuvor bis 2025 laufende Kontrakt wurde vorzeitig um einen weiteren vierjährigen Rechtezyklus bis Sommer 2029 verlängert. Die finanziellen Konditionen sollen sich in diesem Zuge erheblich verbessert haben. Dies berichtet das gewöhnlich gut informierte Branchenmagazin Sponsors. Demnach ist der Vertrag insgesamt rund 500 Millionen Euro wert.

Bei der Vereinbarung, die 300 Live-Spiele der Bundesliga und 2. Liga beinhaltet, soll es sich um einen Rekord-Deal handeln. Die NENT Group ist mit seinem Angebot Viaplay das führende Streamingunternehmen für den nordischen Raum. Neben der erheblichen monetären Aufbesserung schließt der neue Deal auch mehr Verbreitungsgebiete ein. Während er zuvor für die skandinavischen Länder Schweden, Norwegen, Dänemark, Finnland und Island galt, sind die Partien der höchsten deutschen Spielklasse künftig auch in den baltischen Staaten Estland, Lettland und Litauen sowie in Polen zu sehen. "Der Vertrag beinhaltet auch die exklusiven Rechte für den deutschen Supercup und die Relegationsspiele der Bundesliga", schreibt Sponsors.

DFL verkaufte nationale TV-Rechte im Sommer 2020

Im vergangenen Sommer hatte die Deutsche Fußball Liga (DFL) um Boss und Macher Christian Seifert bereits einen für Corona-Verhältnisse guten nationalen TV-Vertrag geschlossen. Die wertvollsten Bundesliga-Rechte für die Spielzeiten 2021/22 bis 2024/25 gingen an Sky und DAZN. Der Pay-TV-Sender, bisher noch Platzhirsch, behält die Einzelspiele und die Konferenz am Samstag, alle Partien am Freitag und Sonntag (insgesamt immerhin 106 Spiele) sind künftig beim kostenpflichtigen Streaminganbieter zu sehen. Im Free-TV erwarb Sat.1 nach langer Zeit wieder einige Übertragungsrechte.