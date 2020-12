Milliarden-Frage und Reizthema: Darum geht es bei der DFL-Versammlung

Wie werden die Medienerlöse verteilt?

Die nationalen Erlöse werden nach einem sogenannten Vier-Säulen-Prinzip über zwei unterschiedliche Fünfjahreswertungen, eine 20-Jahreswertung (jeweils Endplatzierungen der Klubs in diesen Spielzeiten) und nach den Einsatzzeiten lokal ausgebildeter U23-Spieler vorgenommen – im Verhältnis 80:20 der Gesamteinnahmen für Bundesliga und der 2. Liga. Die internationalen Erlöse kommen bis auf einen Solidaritätsbeitrag vollständig den Bundesligisten zugute.

Die Zahlen für die laufende Saison sehen laut Kicker so aus: Die Bayern kassieren mit 105,4 Millionen Euro aus der gesamten TV-Vermarktung am meisten, Arminia Bielefeld mit 34,31 Millionen von den Erstligisten am wenigsten. Der Erste kassiert also ungefähr dreimal so viel wie der Letzte. Schlusslicht bei den TV-Einnahmen ist Zweitliga-Aufsteiger Eintracht Braunschweig mit 9,42 Millionen. Noch deutlicher ist die Schere bei der Verteilung der internationalen TV-Einnahmen. Da erhalten die Münchner mit 31,1 Millionen Euro mehr als das Zehnfache als Aufsteiger Bielefeld, bei dem es nur 2,38 Millionen Euro sind. Die 18 Zweitligisten müssen sich 8,01 Millionen Euro teilen.