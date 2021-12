Bericht: Millionen-Angebot von ZSKA Moskau und FC Venedig für Bayern-Profi Michael Cuisance

Beim FC Bayern München kommt Michael Cuisance nicht über die Rolle als Dauerreservist hinaus. Wie die Bild berichtet, will der Franzose aus seiner Situation entfliehen. Demnach stehe der 22-Jährige kurz vor einem Transfer im Winter. So sollen bereits schriftliche Angebote in Höhe von rund zehn Millionen Euro beim deutschen Rekordmeister hinterlegt worden sein – und das mit ZSKA Moskau und Serie-A-Aufsteiger FC Venedig gleich von zwei Klubs. Anzeige

Die Verhandlungen um die Gunst des Mittelfeldspielers, der beim FC Bayern in der gesamten Hinrunde auf lediglich zwölf Spielminuten in der Bundesliga (5:0 gegen den VfB Stuttgart) und 44 Minuten im DFB-Pokal (12:0 gegen den Bremer SV) gekommen war, laufen dem Bericht zufolge bereits intensiv. Angestrebt werde eine Entscheidung in den nächsten Tagen. Laut Transferexperte Gianluca Di Marzio befindet sich Cuisance sogar bereits in Venedig, um den obligatorischen Medizincheck zu absolvieren.