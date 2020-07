Millionen-Deal für Schalke 04 in der Krise: Revier-Klub stellt neuen Ärmelsponsor vor

Der Wirbel um Ex-Aufsichtsratsboss Clemens Tönnies , die finanziellen Sorgen inklusive einer angeblichen Bürgschaft des Landes Nordrhein-Westfalen und die sportliche Talfahrt in der Rückrunde der vergangenen Bundesliga-Saison - die aktuelle Krise des FC Schalke 04 hat viele Facetten. Mitten in dieser schwierigen Phase schloss der Revier-Klub nun jedoch einen wirtschaftlich lukrativen Sponsoren-Deal ab. Wie S04 am Freitag bekanntgab, wird das Bau- und Projektentwicklungsunternehmen Harfid neuer Ärmelpartner des Bundesligisten. Schon in dieser Saison warb Harfid bei Schalke im DFB-Pokal auf dem Ärmel des Jerseys.

Jobst: "Großartiges Zeichen der Wertschätzung"

"Insbesondere in dieser schweren Zeit, die auch an unserer Unternehmensgruppe nicht spurlos vorbeigegangen ist, gilt es zusammenzuhalten", sagte Harfid-Geschäftsführer Harfid Hadrovic am Freitag bei der Vorstellung der Partnerschaft. Schalke kann die positiven Nachrichten und den Millionen-Regen in der aktuellen Situation besonders gut gebrauchen. "Es ist ein großartiges Zeichen der gegenseitigen Wertschätzung, wenn sich eine Partnerschaft so entwickelt wie die zwischen Harfid und Schalke 04", betonte Klub-Marketingvorstand Alexander Jobst.