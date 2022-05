360 Millionen Euro für Real Madrid: Stadion-Deal lässt die Kasse der Königlichen klingeln

Der Umbau des Estadio Santiago Bernabéu beginnt sich für Real Madrid zu lohnen: Der spanische Rekordmeister hat ein Abkommen über die Stadion-Vermarktung mit den Unternehmen Sixth Street und Legends unterzeichnet, das dem Verein Einnahmen in Höhe von 360 Millionen Euro beschert, wie Real am Donnerstag mitteilte. Im Rahmen dieser strategischen Vereinbarung werde das Bernabéu "in eine einzigartige Anlage und in einen weltweiten Bezugspunkt für Freizeit und Unterhaltung verwandelt werden", hieß es.

