Geldsegen für den deutschen Spitzensport! Regierung vergibt 2020 zusätzliche 30 Millionen Euro

Der Bundestag hat die Fördermittel für den Spitzensport in Deutschland um rund 30 Millionen Euro erhöht. Im Bundeshaushalt für 2020 sind damit insgesamt 265 Millionen Euro dafür vorgesehen. „Das ist ein enorm wertvolles Signal der Politik an unsere Athletinnen und Athleten sowie an unsere Verbände. Mit diesem erfreulichen Aufwuchs können wir die Umsetzung der Leistungssportreform weiterhin intensiv vorantreiben“, sagte Alfons Hörmann, Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) am Freitag.