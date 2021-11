Millionen-Segen dank Klausel? Bericht: Unterhaching kassiert bei Adeyemi-Wechsel ab

Zuletzt hieß es noch, dass der gebürtige Münchner Adeyemi gerne in die Bundesliga wechseln will und sein Abschied aus Salzburg soll so gut wie beschlossen sein soll. Eine Ablösesumme in Höhe von 30 bis 40 Millionen Euro wird kolportiert - was für Unterhaching, wo der Youngster ausgebildet wurde, in diesem Fall eine Finanzspritze von 6 bis 9 Millionen Euro bedeuten könnte. Es wäre ein Segen für den Verein, der gerade den Abstieg aus der 3. Liga verkraften musste. Doch eventuell muss der Traditionsklub erstmal auf das Geld warten: "Karim wird mit uns die Saison fertig spielen. Das ist ganz klar der Plan in seinem Kopf und auch in unserem", sagte Salzburgs Sportdirektor Christoph Freund in der vergangenen Woche.