Milosevic bleibt bis 2023 und ist Kapitän des SC DHfK Leipzig

„Natürlich habe ich mich nach vielen Jahren hier auch mal mit der Frage beschäftigt, ob ich woanders nicht international spielen könnte. Aber ich fühle mich in der Mannschaft und der Stadt nach wie vor sehr wohl“, sagte der Kreisläufer, der sich mit den ehrgeizigen Plänen des SC DHfK, mittelfristig ebenfalls das Ziel Europa anzupacken, voll identifiziert. „Milo ist eines der Gesichter unserer Mannschaft“, sagte Trainer André Haber. „Ich freue mich sehr, dass er langfristig an Bord bleibt.“

Neben der Vertragsverlängerung gab der Leipziger Bundesligist auch bekannt, dass Alen Milosevic ab sofort neben Torhüter Jens Vortmann gleichberechtigter Mannschaftskapitän der Sachsen sein wird. Auf diese Doppelspitze verständigte sich das Team am vergangenen Wochenende am Rande des Spielothek-Cups in Lübbecke. Wer die Mannschaft letztlich aufs Parkett führt, werde später entschieden. In der vergangenen Spielzeit hatte „Milo“ abwechselnd mit Niklas Pieczkowski den langzeitverletzten Jens Vortmann bereits in den Partien als Spielführer vertreten. Neben Vortmann und Milosevic bilden Patrick Wiesmach, Philipp Müller und Bastian Roscheck den Mannschaftsrat.