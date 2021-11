Milosevic-Nachfolge fix! SC DHfK Leipzig verpflichtet Marino Maric

Leipzig. Die Verpflichtung ist fix! Marino Maric schließt sich ab der kommenden Saison 2022/23 dem SC DHfK Leipzig an. Der Kreisläufer unterschrieb am Mittwoch einen Vertrag bis 2024. Er wird auf der Position des Kreisläufers spielen, die durch das Karriereende von Alen Milosevic am Ende der laufenden Saison frei wird.

Der 31-Jährige spielt seit 2014 für Bundesliga-Konkurrent MT Melsungen und ist 70-facher kroatischer Nationalspieler. Ab Sommer wird er somit in Leipzig auf seine drei Landsmänner Marko Mamic, Lovro Jotic und Sime Ivic treffen: „Die drei Jungs kenne ich natürlich schon gut, denn wir haben einige Male zusammen in der Nationalmannschaft trainiert und gespielt. Mit Lovro habe ich sogar schon in Zagreb zusammengespielt. Das war zwar kein entscheidender Faktor für meinen Wechsel zum SC DHfK, aber es ist natürlich ein schöner Pluspunkt“, so Maric. mit pm