Ex-Trainer von Milot Rashica behauptet: Werder-Star steht als Sancho-Ersatz vor Transfer zum BVB

Der Transfer-Poker um Milot Rashica könnte an Fahrt aufnehmen - zumindest dann, wenn man einem Ex-Trainer des Profis von Werder Bremen glaubt. Ismet Munishi, der den damals noch blutjungen Flügelstürmer zu Beginn seiner Karriere beim kosovarischen Klub KF Vushtrria betreut hatte, behauptete im TV-Sender RTV Dukagjini, dass sein Schützling vor einem Wechsel zu Borussia Dortmund stehe. Er gehe davon aus, da dies "seine jüngsten Informationen" seien, sagte der 45-Jährige und führte weiter aus, dass man Rashica beim BVB als Nachfolger von Jadon Sancho ansehe, da dieser wohl verkauft werde. Nach Ansicht von Munishi könnte Rashica in Dortmund "aufblühen", da er dort ein "fantastisches Umfeld" vorfinden würde.

Rashicas Marktwert wird bei transfermarkt.de derzeit auf 35 Millionen Euro beziffert. Sein Vertrag in Bremen läuft noch bis Sommer 2022. Bei Werder ist der 23-Jährige der unumstrittene Star, konnte die desaströse Hinrunde des mit Europapokal-Ambitionen in die Saison gestarteten Klubs aber auch nicht abwenden. Obwohl es Rashica in nur 13 Einsätzen auf sieben Treffer und drei Vorlagen brachte, überwintern die Hanseaten in der Bundesliga als Tabellenvorletzter. Der Berater des Stürmers hatte einen Wechsel zumindest für die kommende Transfer-Periode allerdings ausgeschlossen.