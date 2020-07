Bericht: AC Mailand nimmt Werder-Profi Rashica ins Visier – macht Rangnick RB Leipzig Konkurrenz?

Möglicher Rashica-Transfer: Rangnick soll im Hintergrund die Fäden ziehen

Auch der Name Ralf Rangnick fällt in besagtem Bericht. Rangnick fungiert aktuell als "Head of Sport und Development Soccer" bei RB, soll aber vor einem Wechsel zu den Rossoneri stehen (als Trainer und Sportchef). Angeblich zieht der ehemalige Trainer der Leipziger für Milan in Sachen Rashica im Hintergrund die Fäden. Der Vertrag des Noch-Bremers läuft bis 2022. Um den Verein vorzeitig verlassen zu können, müsste sich ein Klub finden, der bereit ist, eine Ablösesumme in Höhe von knapp 40 Millionen Euro auf den Tisch zu legen.