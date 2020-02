Berichte: BVB an Transfer von Werder-Star Milot Rashica interessiert - Klausel gilt nicht für Bundesliga 

BVB an Rashica interessiert - Ausstiegsklausel soll nicht für Bundesliga gelten

Doch die Zukunft von Rashica an der Weser gilt nicht zuletzt aufgrund der Abstiegsgefahr als offen. Nun soll sich Borussia Dortmund mit einem Transfer des 23-Jährigen beschäftigen. Nach Berichten der Deichstube und des Weser-Kuriers sollen die Borussen einen Transfer des Bremers forcieren und den Flügelmann aus seinem bis 2022 datierten Vertrag herauskaufen wollen. Rashica soll laut dem Weser-Kurier eine Ausstiegsklausel in Höhe von 38 Millionen Euro besitzen, die es ihm erlaubt in die Premier League, Primera Division, Serie A oder in die Ligue 1 zu wechseln. Für einen Transfer innerhalb der Liga müsse die Ablöse für Rashica, dessen Marktwert laut transfermarkt.de auf rund 35 Millionen Euro taxiert wird, frei verhandelt werden. Dann hätte Werder bei den Verhandlungen die Zügel in der Hand.