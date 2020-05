Werder-Geschäftsführer Frank Baumann über Transfer von Milot Rashica: "Bisher ist kein Klub an uns herangetreten" 

Werder Bremens Geschäftsführer Fußball, Frank Baumann, rechnet in Bezug auf einen möglichen Transfer von Stürmer Milot Rashica nicht mit einer baldigen Entscheidung. "Bis jetzt ist noch kein Club an uns herangetreten mit einem konkreten Angebot, wo wir uns dann auch mit beschäftigen können", sagte der 44-Jährige im am Samstag gesendeten Podcast Die NDR 2 Bundesligashow. Was die Zukunft des auf dem Transfermarkt wertvollsten Bremer Profis angeht, sei man beim Tabellenvorletzten der Bundesliga aktuell "sehr entspannt".