Transfer von Werder-Star Milot Rashica? Berater Altin Lala bestätigt Gespräche

Bahnt sich ein Transfer von Milot Rashica an? Der Kosovare gilt als wertvollster Spieler von Werder Bremen , könnte den sportlich angeschlagenen Hanseaten gerade im Falle eines Abstiegs in die 2. Liga wohl eine hohe Ablösesumme bescheren. Bei transfermarkt.de wird Rashicas Wert derzeit auf 35 Millionen Euro geschätzt. Rashicas Berater Altin Lala bestätigte nun gegenüber dem Weser-Kurier Kontakte zu anderen Klubs. "Es gibt Interessenten und Gespräche gab es auch", betonte Lala, der als Profi jahrelang für Hannover 96 aktiv war und seine Karriere 2012 in der zweiten Mannschaft des FC Bayern München ausklingen ließ. "Man muss vorbereitet sein. Vorbereitet auf alle Szenarien", ergänzte Lala - und meint damit wohl auch einen möglichen Werder-Abstieg.

Ein Transfer von Rashica, dessen Vertrag in Bremen bis 2022 läuft, könnte den Norddeutschen eine Menge Geld einbringen. Welche Interessenten mit Lala in Kontakt stehen, verriet dieser dem Weser-Kurier jedoch nicht. Ende 2019 hatte sich ein ehemaliger Trainer des 23-Jährigen aus dem Kosovo zu Wort gemeldet, der gewusst haben will, dass sich Borussia Dortmund für den Offensivakteur interessiere. Auch mit Schalke 04 wurde Rashica bereits in Verbindung gebracht.