Minamino und Matip drehen Rückstand: Liverpool wahrt mit Comeback-Sieg Spannung im Titel-Rennen

Die achte englische Meisterschaft für Manchester City ist vorerst vertagt: Der FC Liverpool hat am Dienstagabend durch ein 2:1 (1:1) beim FC Southampton seine Titelchancen in der englischen Premier League am Leben erhalten. Durch den mühevollen Dreier verkürzten die Schützlinge von Trainer Jürgen Klopp den Rückstand auf die Citizens bei noch einem verbleibenden Spiel auf einen Punkt. Am kommenden Sonntag müssen die "Reds" dennoch auf einen weiteren Ausrutscher der Elf um Star-Trainer Pep Guardiola hoffen, die die Hoffnungen der Liverpooler durch ein Remis gegen West Ham United (2:2) am vergangenen Sonntag überhaupt erst geschürt hatte. Southampton hat mit Coach Ralph Hasenhüttl als 15. des Klassements den Klassenerhalt indes bereits sicher.

Klopp schickte bei den "Saints" im Vergleich zum siegreichen FA-Cup-Finale eine nahezu runderneuerte Elf auf den Rasen. Gleich neun Akteure fielen der Rotation des ehemaligen Bundesliga-Trainers zum Opfer. Dass sich lediglich Keeper Alisson und Verteidiger Ibrahima Konaté erneut in der Startformation wiederfanden, machte sich zunächst bemerkbar. Nachdem Southampton-Angreifer Armando Broja noch aus spitzem Winkel scheiterte (10.), schlug Nathan Redmond drei Minuten später zu: Schiedsrichter Martin Atkinson ließ einen grenzwertigen Zweikampf durchlaufen, die Hausherren setzten zum schnellen Konter an, an dessen Ende Redmond den Ball ins Tor schlenzte (13.).

Liverpool antwortete trotz der Personalrochaden mit wütenden Offensivaktionen. Nach einer knappen halben Stunde zahlte sich das Aufbäumen der "Reds" aus. Takumi Minamino markierte nach Vorarbeit von Diogo Jota den Ausgleich (27.). Der Favorit spielte auch in der Folge unnachgiebig auf Sieg. Diogo Jota verpasste kurz nach Wiederanpfiff zunächst knapp (48.). Auch Harvey Elliott scheiterte kurz darauf am Außennetz (56.). Besser machte es dann Verteidiger Joel Matip. Der Verteidiger war nach einem Eckstoß von Kostas Tsimikas per Kopf zur Stelle und drehte die Partie endgültig (67.). Den knappen Erfolg brachten die Gäste über die Zeit.

Die Entscheidung im Meisterrennen fällt somit am letzten Spieltag. Dort empfängt Liverpool am Sonntag die Wolverhampton Wanderers (17 Uhr), während ManCity zeitgleich das von Liverpool-Legende Steven Gerrard trainierte Aston Villa zu Gast hat. Den "Reds" hilft durch die um sechs Tore schlechtere Tordifferenz wohl nur noch eine Pleite der Citizens.