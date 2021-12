Minden kommt zum SC DHfK Leipzig: „Wir wollen und müssen gewinnen“

Leipzig. DHfK-Cheftrainer André Haber lässt am Arbeitsauftrag für seine Mannschaft gegen GWD Minden absolut keinen Zweifel. Gegen den Tabellenletzten der Handball-Bundesliga darf es am Sonntag (16 Uhr/Sky) nur einen Heimsieg geben. „Wir wollen und müssen gewinnen. Da lasse ich keinen Zentimeter Luft ran“, sagt der 35-Jährige deutlich. Doch das sei keine leichte Aufgabe. „Nur, weil der Tabellenletzte kommt, ist die Story noch nicht geschrieben. Das gibt es in der Bundesliga nicht“, warnt der Coach. Anzeige

Volle Konzentration

Nicht nur die Abwehr des Kontrahenten sei schwer zu bespielen, er habe auch ein Ass im Ärmel – eigentlich gleich zwei. „Mit Max (Anm. d. Red.: Janke) und Pitsche (Niclas Pieczkowski) haben sie zwei Spieler, die unsere DNA kennen“, warnt Haber. Beide Spieler standen noch in der vergangenen Saison für die Sachsen auf der Platte und hatten über Jahre mit dem Coach zusammengearbeitet. Wenn jemand einen Weg durch die Abwehr der Leipziger kennt, dann sicherlich die Spieler, die sie in den vergangenen Jahren maßgeblich geprägt haben.

Auch Torhüter Joel Birlehm ist sensibilisiert. „Wir müssen wach sein! Bei denen brennt ein bisschen der Baum. Die werden alles geben und erhoffen sich sicherlich, zwei Punkte aus Leipzig mitzunehmen“, so der Nationalspieler, der von seinem Team volle Konzentration erwartet – sich selbst eingeschlossen. „Wir dürfen nicht Larifari machen, nur weil es der Tabellenletzte ist. Wir müssen alles geben, die Punkte hier zu behalten“, so der 24-Jährige, der sich am vierten Advent lieber selbst beschenken möchte, anstatt seinen ehemaligen Teamkollegen im Abstiegskampf zu helfen. „Ich freue mich, Pitsche und Max zu treffen. Es ist immer schön, alte Weggefährten zu sehen. Vor dem Anpfiff kann man ein bisschen quatschen, nach dem Abpfiff auch, aber im Spiel ist das alles egal“, stellt der Keeper klar, dann zähle nur der Sieg.