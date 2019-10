Mini-Soccerfeld an Ostraus Grundschule nimmt langsam Form an

Ostrau. Nicht mehr lange, dann dürfen die Grundschüler auf ihrem eigenen Mini-Soccerfeld bolzen. Die Bauarbeiten für das 44 000 Euro teure Projekt sind in vollem Gange. Derzeit sind die Arbeiter der Firma Artifexbarthel Sportanlagen GmbH aus Weimar am Werk. Bereits Anfang Oktober begannen sie damit, das Baufeld auszuheben und die Platzeinfassung vorzunehmen. Seit Montag kümmern sich die Bauarbeiter um das Setzen der Fundamente ehe sie das Pflastern des Fußweges rings um das Soccerfeld in Angriff nehmen.