Nach Freigabe für RB Leipzig: Minister Spahn wünscht sich einheitliches Vorgehen bei Fan-Rückkehr

In der Debatte um eine Wiederzulassung von Zuschauern zu Spielen der Bundesliga hat sich Bundesgesundheitsminister Jens Spahn für ein möglichst einheitliches Vorgehen ausgesprochen. Er verstehe Entscheidungen aus einer lokalen Infektionslage heraus, sagte der CDU-Politiker am Mittwoch in Berlin. Er fände es aber noch besser, wenn dies „bundesweit abgestimmt“ gemacht werde. Gerade für die Bundesliga mit einer bundesweiten Bedeutung sei ein möglichst einheitliches Vorgehen wünschenswert. Dies schaffe auch Akzeptanz.