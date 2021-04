Ministerpräsident Haseloff ehrt DDR-Legende Streich zum 70. Geburtstag

Magdeburg. Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff und der Fußball-Drittligist 1. FC Magdebur g haben den früheren Weltklasse-Stürmer Joachim Streich zu dessen 70. Geburtstag geehrt. Am Stadion des FCM wurde am Samstag auf der "Meile der Legenden" eine Gedenktafel enthüllt, Haseloff verlieh Streich die Ehrennadel des Landes Sachsen-Anhalt.

Der Politiker würdigte den Jubilar als "Fairnesskönig", der auch heute noch Sportlern bis hin in den Schulsport ein Vorbild sein könne. Streich hatte am Dienstag seinen 70. Geburtstag gefeiert. "Wir sind in einem ähnlichen Jahrgang unterwegs und Joachim Streich war für mich immer Teil meiner Biografie und Identität, sagte Haseloff. FCM-Präsident Peter Fechner nannte Streich "mit einen der größten Stürmer der Welt. Er hat Tore geschossen, die man kaum noch sieht - und davon eine ganze Menge."