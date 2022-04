Von Erling Haaland bis Zlatan Ibrahimovic: Diese Spieler betreute Mino Raiola bis zu seinem Tod

Am Samstag machte die Familie Raiolas den Tod des Top-Spieleragenten öffentlich . Haaland, der am Samstag während der Todesmitteilung für den BVB gegen Bochum (3:4) auf dem Platz stand und einen Dreierpack erzielte, würdigte seinen Berater. "Der Beste“, schrieb der 21-Jährige am Samstagabend auf seinem Instagram-Profil zu einem Herzchen und zu dem Bild, das ihn sitzend neben dem stehenden und lächelnden Italiener zeigt. Der SPORT BUZZER präsentiert nachfolgend weitere Profis, die Raiola vertrauten.

In der englischen Premier League hatte Raiola ebenfalls seine Aktien im Spiel. Mit dem Transfer seines Klienten Paul Pogba von Juventus Turin zu Manchester United knackte er 2016 als erster Berater die 100-Millionen-Euro-Marke. Der Franzose schloss sich den "Red Devils" für umgerechnet 105 Millionen Euro an. Raiolas damaliges Credo: "Natürlich, ich bin kein Romantiker. Je mehr sie verdienen, desto mehr nehme auch ich mit nach Hause."

Genauso wie de Ligt, Haaland, Pogba und Co. ließen sich auch die Pariser Stars Gianluigi Donnarumma und Marco Verratti vom italienischen Spielerberater vertreten. Keeper Donnarumma wechselte im vergangenen Sommer ablösefrei von der AC Mailand in die französische Hauptstadt, Mittelfeldspieler Verrratti spielt bereits seit 2012 bei PSG und wechselte damals vom italienischen Klub Delfino Pescara für eine Ablösesumme von 12 Millionen Euro nach Frankreich. Das 19 Jahre alte Mittelfeldtalent Ryan Gravenberch, das aktuell noch bei Ajax Amsterdam unter Vertrag steht, in der kommenden Saison aber für den FC Bayern auflaufen könnte, zählte ebenso zu Raiolas Schützlingen wie dessen Teamkollege Nouassir Mazraoui, der auch mit einem Wechsel nach München in Verbindung gebracht wird. .