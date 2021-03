RB-Sportchef Mintzlaff rät Schalke zu Rangnick: "Hervorragender Klub-Builder" – auch für DFB-Job geeignet

Ralf Rangnick ist dieser Tage ein heiß begehrter Name. Der langjährige Sportchef von RB Leipzig wird sowohl für die Nachfolge von Bundestrainer Joachim Löw als auch für den Posten als Schalke-Sportvorstand gehandelt – zu Recht, wie sein Nachfolger in Leipzig, Oliver Mintzlaff, am Sonntag bekräftigte.