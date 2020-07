„Mir kommt die Entscheidung zu zeitig“: So denken Fans von RB Leipzig über das Ende der Geisterspiele

Leipzig. Freude, Skepsis und einige offene Fragen: Die Fans von RB Leipzig haben die Pläne des Freistaats Sachsen, ab 1. September wieder Großveranstaltungen ab 1000 Personen zu genehmigen, mit gemischten Gefühlen aufgenommen. Auch Fußballspiele wären am Herbst wieder vor Publikum möglich, unter Einhaltung von Hygieneregeln und Kontaktverfolgung. „Klar wäre es schön. Aber mir kommt die Entscheidung zu zeitig. In der Pandemie kann man nur zwei Wochen voraus planen“, sagt Thomas Herfurth, der Vorsitzende des RBL-Fanverbands. Herfurth hätte vor einer endgültigen Entscheidung noch etwas gewartet. Aktuell seien die Infektionszahlen in Sachsen zwar niedrig. „Aber was ist nach den Ferien, wenn alle im Urlaub waren?“ Zudem spricht sich der Leipziger für eine bundesweit einheitliche Regelung aus, um Wettbewerbsverzerrung zu vermeiden. Es dürfe nicht sein, dass RB vor Publikum und Klubs in anderen Bundesländern ohne Zuschauer spielen müssen.

RB-Fan: „Gefahr durch Großveranstaltungen“

Tobias Hohensee vom Offiziellen Fanclub (OFC) „Red Campus“ freut sich sehr auf seinen ersten Stadionbesuch nach der langen Pause. Zugleich warnt er davor, die Risiken herunterzuspielen. „Spätestens der Fall Tönnies hat gezeigt, wie schnell es geht.“ Die Infektionszahlen seien so stark gefallen, weil sich die Leute diszipliniert an Abstandsregeln und Hygienebestimmungen gehalten hätten. „Da besteht eine Gefahr, dass sie durch Großveranstaltungen oder Flugreisen wieder steigen.“

In den Augen von Sven Jahn, Vorsitzender des OFC „A-Block Bullen“, kommt es auf die aktuelle Pandemie-Situation an und wie die Rückkehr des Publikums konkret umgesetzt wird. „Man muss es so gestalten, dass es nicht zu eng wird. Ich vertraue auf das Konzept von RB“, sagt der Fan. Die Bundesliga plant den Start der kommenden Saison am 18. September.

Viele Anhänger bleiben auf der Strecke

Laut dem vom Leipziger Gesundheitsamt bereits abgenickten Hygienekonzept will RB etwas mehr als 20.000 Fans ins Stadion lassen. Es soll personalisierte Tickets mit Namen und Handy-Nummern geben, die unter den Dauerkarten-Besitzern verlost werden. Tagestickets sind vorerst nicht vorgesehen. Zudem soll jeder Stadionbesucher einen festen Sitzplatz haben, die Sitzschalen zur Rechten und zur Linken bleiben frei. Bei Familienmitgliedern oder Personen aus einem Hausstand ist kein Sicherheitsabstand nötig. Gäste-Fans sind nicht erlaubt und für alle Besucher gilt die Maskenpflicht. RB-Fan Hohensee hält das Konzept im Großen und Ganzen für „gut und durchdacht“. Aber hat auch einige Schwachstellen ausgemacht.

Weil der Klub die Plätze verlost, dürften viele Stadiongänger weit von ihren sonstigen Sitznachbarn entfernt platziert werden. „Da kommt keine Stimmung auf. Das kann ganz schnell wie ein Tennismatch werden“, befürchtet Hohensee, der in Sektor B seinen Stammplatz hat. Die Maskenpflicht dürfte die Stimmung zusätzlich abwürgen. „Dass so viele Fans auf der Strecke bleiben, tut mir natürlich auch Leid“, sagt der Leipziger. A-Block-Bulle Sven Jahn erklärt: „Man sollte jetzt nicht zu viele Fans aussperren, sondern schrittweise wieder für alle öffnen.“

Fanverband plädiert für Shuttleservice

Auch das Thema An- und Abreise wird heiß diskutiert. Ein Bundesligaspieltag ohne Gedränge im ÖPNV – geht das? Fanverbands-Chef Herfurth ist skeptisch. Er hätte sich in diesem Punkt mehr Austausch zwischen dem Klub und dem Dachverband der Fanclubs gewünscht. RB empfiehlt im Hygienekonzept laut „Bild“-Zeitung, innerhalb Leipzigs vor allem mit Rad oder zu Fuß zum Stadion zu kommen, um den ÖPNV zu entlasten. Allerdings hatte der Verein zuletzt die Möglichkeit einer kostenlosen Anfahrt und Abreise mit dem Spieltagsticket auf das gesamte MDV-Gebiet ausgedehnt, das schließt den ÖPNV in Leipzig mit ein. Gedränge scheint vorprogrammiert. Herfurth plädiert für einen eng getakteten Shuttleservice mit maximal halbvoll gefüllten Bussen oder Bahnen zum Stadion.