Miranchuk-Schlenzer sorgt für ersten Russland-Sieg - Finnland-Ärger wegen VAR-Entscheidung

Russland hat sein erstes EM-Spiel gewonnen. Der WM-Gastgeber von 2018 setzte sich zum Auftakt des 2. Spieltags gegen Dänemark-Bezwinger Finnland mit 1:0 (1:0) durch. Aleksey Miranchuk (45.+2) gelang vor heimischer Kulisse in St. Petersburg der goldene Treffer in der nun völlig offenen Gruppe B. Belgien, das Russland zum Auftakt mit 3:0 schlug, Finnland und die Russen selbst haben nun jeweils allesamt drei Punkte auf dem Konto. Im ersten Spiel über 90 Minuten nach dem Kollaps ihres Führungsspielers Christian Eriksen treffen die noch sieglosen Dänen am Donnerstag auf Tabellenführer Belgien.

Den besseren Start in die Partie erwischten die Finnen, die mit einem Punktgewinn einen großen Schritt in Richtung Achtelfinale hätten machen können. Doch ein Kopfball-Tor des Union-Berlin-Stürmers Joel Pohjanpalo (3.) zählte wegen einer hauchdünnen Abseitsstellung bei der Flanke von Jukka Raitala nicht. Lange überprüfte der Videoschiedsrichter die Aktion, nach knapp zwei Minuten endete die Überprüfung zum Ärger der Finnen mit dem Abseitspfiff. Für die Russen, die deutlich besser im Spiel waren und mehr Chancen hatten, gab es in der 25. Minute eine Schrecksekunde: Abwehrspieler Mário Fernandes verletzte sich bei einem Luftzweikampf so schwer, dass er vom Platz getragen werden musste.