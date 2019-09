Bahnrad-Olympiasiegerin Miriam Welte erklärt Karriereende: "Will nicht als Touristin nach Tokio"

"Ich habe gemerkt, dass ich nicht mehr bereit bin, die notwendigen 100 Prozent zu geben, um bei Olympia erfolgreich zu sein" , erklärte die 32-Jährige beim Sporthilfe Club der Besten auf Fuerteventura . Bei diesem Event kommen die 75 besten deutschen Athletinnen und Athleten zusammen, die in der Vorsaison in den ranghöchsten Wettbewerben am besten abgeschnitten haben.

Miriam Welte, Kristina Vogel und Co.: Sporthilfe Club der Besten 2019 mit vielen Olympiasiegern in Bildern

Welte holte 2012 Olympia-Gold mit Kristina Vogel

Welte war in ihrer Laufbahn überaus erfolgreich. Gemeinsam mit Kristina Vogel, die nach ihrem Sturz im Rollstuhl sitzt und seitdem ebenfalls im Sport-Ruhestand ist, holte sie 2012 bei Olympia in London die Goldmedaille. Außerdem errang Welte 2016 in Rio de Janeiro die Bronzemedaille. In insgesamt 13 Jahren Hochleistungssport gewann die Bahnsprintspezialistin sechs Weltmeisterschaften und zahlreiche weitere internationale Titel.