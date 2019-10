Olympiasiegerin Miriam Welte im Interview nach dem Karriereende: "Nicht mehr ständig quälen"

Völlig überraschend hat Miriam Welte Ende September ihre erfolgreiche Karriere als Bahnradsportlerin beendet – rund ein Jahr vor Tokio 2020. Damit wird die Pfälzerin nicht wie geplant zu ihren dritten Olympischen Spielen reisen. 2012 in London holte sie Gold, 2016 in Rio de Janeiro Bronze, jeweils im Team mit Kristina Vogel . Im Gespräch mit dem SPORT BUZZER äußert sich Welte zu ihrer Entscheidung und erzählt von ihren Plänen.

Die Frage kann ich wohl erst in einem halben Jahr beantworten. Sicher ist, dass meine Freistellung nach dem Ende der sportlichen Karriere aufgehoben wird. Wann genau und in welchem Umfang ich in den Dienst einsteige, wird sich in Gesprächen in der kommenden Woche zeigen.

Miriam Welte, Kristina Vogel und Co.: Sporthilfe Club der Besten 2019 mit vielen Olympiasiegern in Bildern

Welte freut sich nach Karriereende "auf die kleinen Dinge"

Ich habe früher Klavierunterricht genommen und auch ein Klavier zu Hause. Vielleicht spiele ich in Zukunft wieder ein bisschen mehr. Auch Tanzen ist eine meiner großen Leidenschaften. Allen voran freue ich mich auf die kleinen Dinge. Ich kann endlich mehr Zeit mit Familie und Freunden verbringen, auf Feiern dabei sein und reisen. Bislang habe ich durch den Sport viel gesehen, aber wenig von Land und Leuten kennengelernt. Deswegen gibt es eine Liste von Orten, die ich unbedingt bereisen will.

So ist es nicht unbedingt. Aber ich habe gemerkt, mich im Training nicht mehr ständig quälen zu können. Dann kann ich meinem Anspruch nicht mehr gerecht werden, in den kommenden Monaten immer hundert Prozent zu geben. Dazu war ich meiner Auffassung nach aktuell nicht mehr in der Lage. Aus diesem Grund wird es auch keine Rückkehr geben – meine Entscheidung ist endgültig.

Job als Expertin im TV? "Würde sicherlich Ja sagen"

Welche Rolle wird der Bahnradsport in Zukunft noch spielen?

Mein Stiefvater war mein Trainer, dadurch wird der Kontakt und die Verbindung natürlich weiter bestehen bleiben. Das gilt ebenso für meine bisherigen Teamkolleginnen. Ich kann mir zudem vorstellen, am Stützpunkt in Kaiserslautern im Kinder- und Jugendbereich hin und wieder als Trainerin zu unterstützen. Außerdem habe ich nach meiner aktiven Laufbahn noch einige Termine für den Sport. Im Dezember geht es nach Tokio, in den Vorort Bunkyo, einer der Partnerstädte meiner Heimat Kaiserslautern. Dort werde ich in Vorbereitung auf Olympia als Botschafterin für den Bahnradsport auftreten.

Ihre ehemalige Kollegin Kristina Vogel arbeitet als Expertin und Co-Kommentatorin beim ZDF. Könnten Sie sich vorstellen, einen ähnlichen Weg einzuschlagen?

Im Mai dieses Jahres habe ich tatsächlich eine Hospitation beim Südwestdeutschen Rundfunk in Mainz gemacht und dort in die Sportredaktion geschnuppert. Ausgeschlossen ist das also nicht. Es gab bisher noch keine konkrete Anfrage. Wenn sie mich fragen, würde ich sicherlich Ja sagen.

Sie sind für den 1. FC Kaiserslautern an den Start gegangen und großer Fan der Fußballer des FCK. Als ehemalige Sportlerin wären Sie ja durchaus auch eine Kandidatin für einen Job im Aufsichtsrat. Dort herrscht gerade ja Unruhe…

Ich bin der Meinung, dass dort in den Gremien Fachleute sitzen müssen. Das würde ich mir persönlich eher nicht zutrauen. Aber natürlich hoffe ich, dass dem FCK der Aufstieg in die 2. Liga in naher Zukunft trotz aller Probleme gelingen kann.