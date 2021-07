Nach erfolgreicher EM in Spanien: Mirja Dohle verlässt die Optimisten guten Mutes

Dieses Schicksal teilt die 48-Jährige mit dem Großteil der Starterinnen bei der Europameisterschaft der Optimisten jüngst im spanischen Bahía de Cádiz. Als Gesamt-18. mit 148 Punkten war die Achtklässlerin des Hölty-Gymnasiums Wunstorf nicht nur die erfolgreichste der vier deutschen Starterinnen, sondern ließ auch 98 andere Teilnehmerinnen hinter sich. In jeweils zwei Feldern versuchten die insgesamt 116 Wassersporttalente, in zehn Wettfahrten so schnell wie möglich die imaginäre Ziellinie zu erreichen, was der Griechin Kleopatra Anastassiou mit 54 Punkten am erfolgreichsten gelang.

Dohle selbstbewusst: "Ich glaube kaum, dass ich damit große Probleme haben werde"

Ihr bestes Einzelresultat fuhr Dohle im sechsten Qualifikationsrennen mit Platz fünf ein. Und dennoch zeigte sich die selbstbewusste Juniorin des Segler-Vereins Großenheidorn nicht vollends zufrieden. „Es ist jetzt nicht unbeschreiblich gut gelaufen“, lautet Mirja Dohles Fazit. „Ich glaube, da wäre für mich mehr drin gewesen.“

Für eine Verbesserung ist es nun allerdings zu spät, denn der fünftägige Wettbewerb in Andalusien bildete den Abschluss von Dohles Zeit im Optimisten. Bis Ende des Jahres 2022 dürfte sie in dieser Jugendbootsklasse zwar noch starten. Doch sie wechselt schon jetzt freiwillig in die nächsthöhere Kategorie Laser 4.7 – in Anlehnung an die Fläche der Segel (4,7 Quadratmeter) benannt. Unbehagen bereitet Dohle, die mit ihrer Familie am Ufer des Steinhuder Meeres in Großenheidorn Strand wohnt, das aber nicht. „Ich glaube kaum, dass ich damit große Probleme haben werde“, sagt sie.

Inzwischen spielt die Musik komplett auf dem Wasser

Ihre Eltern Elena und Jörg Dohle unterstützen den Teenager, wo sie können, zum Beispiel beim Instandhalten des Bootes. „Das ist schon ein kleines Familienunternehmen mittlerweile“, sagt Elena Dohle und lacht. Zusätzlich greift Mirja bei ihrem durchaus kostspieligen Hobby seit Jahren der in Hannover sowie Wennigsen und Bantorf niedergelassene Naturkosmetikhersteller Laverana unter die Arme.

Doch trotz des frühen Einstiegs war Segeln nicht immer die einzige Freizeitbeschäftigung. „Ich glaube wie jedes Kind in Großenheidorn hat Mimi Handball ausprobiert“, erzählt Elena Dohle. Auch Singen im Chor und Geigenspiel waren eine Zeit lang ebenfalls angesagt. Doch spätestens seitdem Mirja dem niedersächsischen sowie dem deutschen Kader angehört, spielt die Musik komplett auf dem Wasser. „Meine Stärke ist mein Mut und dass ich taktisch gut segeln kann“, lautet die Selbsteinschätzung der Jugendlichen.