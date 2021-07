Vor Zweitliga-Start: Mirko Slomka sieht Fan-Rückkehr als Vorteil für Schalke, HSV und Co.

Die 2. Bundesliga steht schon wieder in den Startlöchern - bereits am 23. Juli geht die neue Saison mit dem Kracher zwischen Bundesliga-Absteiger Schalke 04 und dem Hamburger SV los (20.30 Uhr, Sky). Die derzeit verhältnismäßig niedrigen Corona-Infektionszahlen machen es möglich, dass dann auch wieder einige Fans in den Stadien zugelassen werden. Mirko Slomka, der mit Schalke 04, Hannover 96 und dem Hamburger SV bereits drei prominente aktuelle Zweitligisten trainierte, sieht dies als Vorteil für die vermeintlich namhaften Traditionsklubs. Anzeige

Slomka, der für Sky als Experte fungiert, sagte am Donnerstag bei einem Pressegespräch des Pay-TV-Senders: "Wir kennen das alle: Wenn auf Schalke das Licht in der Arena angeht, sind normalerweise um die 50.000 da. Jetzt dürfen sie 25.000 reinlassen. Ich glaube, alle Schalker würden ins Stadion gehen, um diese Mannschaft zu unterstützen, auch wenn es in der vergangenen Saison richtig schief gegangen ist." Er ergänzte: "Auch beim HSV, in St. Pauli oder Hannover ist Riesenstimmung. Da, wo die großen Stadien sind, wo die große Tradition ist und wo die Fans unbedingt wieder in die 1. Liga wollen. Diese Klubs haben schon einen kleinen Vorteil." Slomka hatte zuletzt zu Beginn der Saison 2019/2020 Hannover trainiert, bereits seine zweite Amtszeit bei den Niedersachsen. Nach einem missglückten Saisonstart wurde der 54-Jährige aber nach dem zwölften Spieltag wieder entlassen.

Der langjährige Zweitliga-Profi Thorsten Mattuschka (Union Berlin, Energie Cottbus), wie Slomka Sky-Experte, sieht die Fan-Rückkehr ähnlich positiv. "Gerade wenn es eng wird in den Partien, macht es etwas mit dir als Spieler, wenn wieder Zuschauer da sind. Das gibt dir die zweite oder auch die dritte Luft, um einen Rückstand umzudrehen oder eine Führung zu verwalten", sagte der 40-Jährige.