"Erkennbare Leistungssteigerung erwartet": Mirko Slomka auch in Dresden 96-Trainer

Nach einem intensiven Austausch zwischen 96-Profichef Martin Kind und Jan Schlaudraff verkündete der Verein auf seiner Webseite:

"Die Leistung der Mannschaft am Montagabend war die schlechteste in der bisherigen Zweitligasaison. Beim nächsten Spiel am kommenden Sonnabend bei Dynamo Dresden wird Trainer Mirko Slomka auf der 96-Bank sitzen. In Dresden wird – unabhängig vom Ergebnis – eine erkennbare Leistungssteigerung der Mannschaft und eine deutliche Antwort auf die enttäuschende Vorstellung gegen Nürnberg erwartet."