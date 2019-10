Ausgerechnet jetzt, wo Slomka ihn braucht: 96-Kapitän Marvin Bakalorz fehlt gegen Dynamo

Vor der abschließenden Trainingseinheit am Freitag klagte der 96-Kapitän über Beschwerden im Oberschenkel. Den Trainingsversuch musste "Baka" abbrechen, die anschließende Untersuchung ergab: Zerrung! Dieselbe Verletzung zog sich Aogo, der zuletzt den Platz von Bakalorz in der Startelf übernommen hatte, am Montag bei der Schlappe gegen den 1. FC Nürnberg zu. Slomka muss also umbauen, eventuell Waldemar Anton aus der Innenverteidigung wieder ins Mittelfeld vorziehen.